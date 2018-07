Il problema delle chiese dismesse messo a tema di un convegno organizzato dal cardinal Gianfranco Ravasi. Nel Bel Paese si contano circa 100mila edifici sacri, solo a Merate ce ne sono una trentina, ma molti sono chiusi da tempo.

Chiese dismesse: che cosa farne?

I luoghi di culto sono troppi, soprattutto se si considera l’aumento dei costi di gestione e manutenzione degli immobili, il costante calo dei sacerdoti, la fuga dei fedeli causata dalla progressiva secolarizzazione della società e il declino della pratica religiosa. Di qui il convegno organizzato dal Pontificio Consiglio per la Cultura presieduto dal cardinale meratese Gianfranco Ravasi sulla dismissione degli edifici di culto e la gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici.

Solo Merate conta una trentina di chiese

In Italia gli edifici di culto sono quasi centomila, solo a Merate poco meno di una trentina. Oltre alle più conosciute – la prepositurale di Sant’Ambrogio, il convento di Santa Maria Nascente di Sabbioncello, la chiesa nuova di Sartirana, quella di Novate intitolata alla Madonna della Pace e quella di Pagnano dedicata a San Giorgio – sono tanti gli edifici di culto che punteggiano con la loro storia, unica e irripetibile, i luoghi della nostra città. La maggior parte delle chiese giacciono però silenziose. Le loro navate – un tempo invase di preghiere, canti e volute d’incenso – risuonano oggi d’una assenza che parla di un passato per lo più ignorato e dimenticato.

A novembre il convegno voluto da Ravasi

I modi e i tempi di questa operazione di dismissione saranno al centro del convegno internazionale promosso per il prossimo mese di novembre a Roma dal cardinale Gianfranco Ravasi in qualità di presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. “Il fenomeno ha implicazioni giuridiche complesse e coinvolge nel dialogo tutta la società nel suo insieme, sottolinea Ravasi, perché le chiese sono patrimonio anzitutto della comunità che le ospita. A Merate, inoltre, ci sono altri tre gioielli in cerca di autore: Palazzo Prinetti, Villa Perego e l’oratorio di San Rocco. Il loro destino futuro sarà uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale.

