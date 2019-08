La LILT Sezione Provinciale di Lecco organizza, a partire dal prossimo mese di settembre, delle giornate di formazione rivolte a Parrucchieri ed estetiste presenti sul territorio provinciale.

L’intento delle giornate è quello di sviluppare un contributo alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza che gli operatori del settore possono fornire nell’ambito della propria attività lavorativa.

Diagnosi precoce dei tumori: la Lilt Lecco organizza un corso

Le prime due date saranno lunedì 16 settembre e lunedì 30 settembre rispettivamente a Merate, presso la sede LILT e a Lecco presso la Confartigianato Imprese che con grande consapevolezza supporta e patrocina l’iniziativa unitamente alla Provincia di Lecco e ai Comuni di Merate e Lecco.

E’ stato scelto il lunedì, notoriamente giorno di chiusura degli esercizi, proprio per permettere agli operatori di partecipare numerosi. Le giornate formative vedranno la presenza di specialisti dermatologi per gli aspetti medici, forniranno interessanti consigli di prevenzione e disamina delle fake news, illustreranno rischi professionali e verranno presentate testimonianze dirette dei partecipanti. La LILT si avvarrà per queste giornate anche della collaborazione di APEO Associazione professionale estetica oncologica che da diversi anni si occupa di formare estetiste che, attraverso trattamenti estetici adeguati, siano in grado di migliorare la qualità della vita delle persone in terapia oncologica dimezzando lo stress.

La partecipazione alle giornate avviene previa iscrizione tramite modulo scaricabile sul sito www.legatumorilecco.it