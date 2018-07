Dentista aperto Merate. Buone notizie per chi resterà a casa nel mese di agosto. Come sempre, infatti, in caso di mal di denti Odontoiatrica GC sarà pronta a intervenire. «Sono ormai vent’anni – spiegano i responsabili – che restiamo aperti nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze. Lo facciamo perché da sempre la nostra filosofia operativa è quella del servizio. Agosto è anche il mese in cui la maggior parte delle persone ha più tempo libero. È il momento migliore, dunque, per cominciare a prendersi cura del proprio sorriso, risolvendo eventuali patologie del cavo orale. Ma anche intervenendo dal punto di vista estetico con appositi trattamenti sbiancanti».

Dentista aperto Merate, prevenzione ed estetica

In agosto e tutti i mesi dell’anno, oltre alla prevenzione lo staff medico di Odontoiatrica GC rivolge particolare attenzione agli interventi che assicurano un ottimo risultato estetico. «Anno dopo anno aumentano i pazienti che si rivolgono a noi per richiedere trattamenti sbiancanti – hanno aggiunto i titolari dello studio – Ciò accade grazie anche alla presenza di un’igienista che si occupa di pulizia dei denti, rimozione di tartaro e di segnalare all’odontoiatra eventuali anomalie dentali o del parodonto (gengivali). Lo sbiancamento dei denti è eseguito con tecniche che danno ottimi risultati già dopo la prima seduta, riportando il sorriso al proprio colore naturale».

La promozione “Sorridi, sei fantastica” per lo sbiancamento

Nel centro dentistico di via Cerri 14/ter proprio in questi giorni viene attuata una interessante promozione. In particolare sarà praticato uno sconto del 20% su tutti i trattamenti di sbiancamento. «Abbiamo scelto di attuare questa iniziativa – spiegano i responsabili dello studio – in occasione del ventesimo anniversario celebrato proprio quest’anno dal nostro centro».

Implantologia

Grazie agli enormi progressi fatti in campo implantologico negli ultimi anni, da Odontoiatrica GC i pazienti edentuli hanno finalmente la possibilità di recuperare il sorriso o di fissare la protesi ballerina in tempi rapidissimi. Lo studio applica, infatti, l’implantologia a carico immediato. Essa consiste nell’inserimento di viti al titanio sulle quali saranno applicate le protesi fisse nell’osso privo di denti. L’implantologia a carico immediato permette di ripristinare celermente la funzionalità masticatoria e l’estetica della bocca. E’ poco invasiva e si può svolgere anche in una sola seduta. Il costo è inferiore a quello richiesto dall’implantologia tradizionale.

«Ci occupiamo di tutto, a cominciare dalla panoramica che eseguiamo internamente», informano i dentisti ogni giorno a disposizione dei pazienti all'interno della struttura. «Eseguiamo riabilitazioni implantologiche di ogni portata. Dal singolo dente, alla riabilitazione dell'intera arcata dentale».

Tutte le branche dell’odontoiatria

Nel centro dentistico sono naturalmente a disposizione dei pazienti specialisti in ogni branca dell’odontoiatria. Qualunque sia il problema, Odontoiatrica GC risolve. Anche in agosto.