Data center, cloud e information exchange. E poi anche storage, virtualizzazione, supporto tecnico, consulenza e tanto altro. Questo è il mondo di Speedcrew, innovativa realtà con sede a Calco e attiva in tutta Italia. Si tratta di un System Integrator, ossia una società che si occupa di quella fetta dell’informatica che si rifà ai processi aziendali. E li semplifica, adottando soluzioni che velocizzano e organizzano il workflow, restituendo alle aziende il tempo per fare business, senza occuparsi dei processi.

Dal data center a OpenText

“Ci interessiamo di tutto ciò che riguarda il lato server, lo storage, la manutenzione dei sistemi e le soluzioni software per l’azienda. Creiamo anche soluzioni di sviluppo quando necessarie” ha spiegato Christian, uno dei soci fondatori di Speedcrew. L’amministratrice Rita descrive invece più nel dettaglio il target aziendale: “Nel tempo si è definito in imprese piuttosto grandi, interessate soprattutto ai prodotti americani di OpenText, marchio con cui abbiamo stretto un’importante partnership sin dagli inizi, nel 2010 – ha affermato – ci relazioniamo direttamente con gli Stati Uniti e portiamo al cliente finale un prodotto completo, per il quale, se necessario, viene fornito supporto a livello locale, mantenendo la qualità del fornitore”.

Un’offerta B2B con un “occhio local”

La realtà Speedcrew, un team nuovo e “veloce” come indica anche il nome, si afferma in ambito nazionale con clienti di mercati molto diversi tra loro. L’offerta è diversificata anche a seconda delle esigenze, in un’ottica “product customised”. Si occupa principalmente di B2B, rivolgendosi invece a chiunque utilizzi sistemi informatici per la gestione delle proprie imprese, piccole o grandi che siano. “Al momento offriamo servizi anche per aziende più piccole e ci proponiamo a livello locale per la fatturazione elettronica, l’E-Fax o fax elettronico, che si può ricevere via e-mail o sms, e i Servizi Cloud e IaaS – hanno concluso – ci trovate a Calco, in via Ghislanzoni 22”.

Informazione Pubblicitaria