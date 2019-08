Visti i numerosi danni causati dal maltempo, i City Angels hanno offerto il loro aiuto agli abitanti della frazione Beverate di Brivio.

Danni maltempo: i City Angels in soccorso agli abitanti di Beverate

Il gruppo lecchese dei City Angels, coordinato da Marco Visentin, è corso in aiuto degli abitanti di Beverate di Brivio. A causa del maltempo dello scorso 22 agosto sono stati numerosi gli scantinati e i garage inondati dall’acqua del torrente Bevera, che è esondato. Gli “Angeli” dal basco blu si stanno prodigando in questi giorni per sgomberare dai materiali ormai inutilizzabili i garage e le taverne di Via Prada. Nella giornata di lunedì 26 agosto, in due ore, hanno ripulito i sotterranei di un condominio al civico 5. “Restiamo a completa disposizione per portare aiuto agli abitanti di Beverate” assicurano i volontari. Di fondamentale importanza è stato il gruppo Facebook “Sei di Brivio se..”, attraverso cui i City Angels hanno reso nota la loro disponibilità.

I briviesi ringraziano gli “Angeli”

Non sono mancati i ringraziamenti pubblici per l’assistenza data dal gruppo lecchese. Sempre sul gruppo Facebook “Sei di Brivio se..”, un abitante di Beverate scrive: “Un sentito grazie ai City Angels di Lecco per l’aiuto con lo sgombero del materiale da buttare dopo l’esondazione del Bevera della scorsa settimana. Un gesto inaspettato e più che mai apprezzato, vista la stanchezza e il morale a terra”: