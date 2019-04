Dal Lecchese alla casa del Grande Fratello (con un papà sull’Isola dei famosi). Una famiglia reale? No decisamente una famiglia reality! Stiamo parlando della “dianastia” Terllizzi di Osnago. Papà Franco, eroe della Gialappa’s Band che gli aveva anche dedicato un “video di addio” (clicca qui per vederlo), aveva aperto le danze con la sua partecipazione in naufrago sull’Isola dei Famosi.

Poi le luci della ribalta si erano accese su di lui Michael Gabriel Terlizzi, classe 1986, di Osnago che aveva calcato le scene a «Temptation Island Vip». Ora il modello e personal trainer, dopo un’esperienza come “tentatore”, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello come concorrente vip.

Nella serata di ieri Terlizzi si è chiuso la porta rossa della casa di Cinecittà alle spalle e i suoi fan tifano per lui, nella speranza che sia l’ultimo concorrente a varcarla e che possa aggiudicarsi la vittoria.

