Merate capitale dei… carlini

Scenario dell’allegra e popolosa convention cinofila sarà l’Agriturismo Fattoria Laghetto, che per una giornata ospiterà i piccoli amici dell’uomo con i loro padroni. Ad organizzare la curiosa manifestazione è Giovanna Mazzoleni, «mamma» di 5 cani: tre carlini, un bulldog francese e un rottweiler che però «si sente carlino dentro».

L’evento avrà inizio alle 9, alle 12.30/13 per alcuni, quelli che sin sono prenotati per tempo, ci sarà il pranzo in agriturismo, per tutti gli altri il pranzo al sacco. Il pomeriggio sarà all’insegna dei giochi ma ci sarà anche un momento informativo con il dottor Bruno Zizioli, noto veterinario e allevatore di Bulldog Inglesi. La manifestazione avrà anche un piccolo risvolto benefico a favore del canile di Brugarolo.

