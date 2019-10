Croce Rossa Casatenovo in cattedra al liceo Agnesi di Merate. Cinque istruttori dell’associazione, divisi su tre giornate, hanno infatti insegnato ai ragazzi delle nove classi quarte le nozioni del primo soccorso e rianimazione e il corso si è concluso nella giornata di oggi, sabato.

Croce Rossa Casatenovo… in cattedra

Grande la partecipazione da parte dei ragazzi, coinvolti dai volontari della Cri sia in lezioni teoriche che in esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo di manichini collegati a un’applicazione informatica in grado di “misurare” la giusta profondità del massaggio cardiaco, la frequenza e la ventilazione con le corrette quantità di aria. L’attività svolta al liceo Agnesi di Merate rientra in un ampio programma di iniziative che la Croce Rossa di Casatenovo svolge da sempre con i giovani. Proprio in questo periodo sono in corso le lezioni per diventare nuovo volontario: il corso è già partito, martedì sera alle 21 alla baita degli Alpini a Barzanò c’è l’ultima occasione per salirci “in corsa”. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito della Cri a questo indirizzo.