Coscritti Airuno della classe 1948

Domenica 11 novembre, per omaggiare con orgoglio i settant’anni di età, si sono radunati i coscritti di Airuno, classe 1948. La giornata è iniziata con la Messa in memoria dei defunti, seguita da un allegro aperitivo in oratorio. Erano ben 21 i signori e le signore che hanno partecipato all’adunata. Per pranzo si sono recati al b&b Gavardo di Villa d’Adda dove, oltre a consumare gustose pietanze, è stata letta una breve ma toccante rievocazione storica allegata di seguito. Tema i principali avvenimenti e i cambiamenti avvenuti dal ‘48 ad oggi. Al termine gli uomini hanno regalato alle donne un ciclamino. Si sono infine salutati tutti con l’augurio di potersi riabbracciare presto.