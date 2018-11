FabLab Piazza L’Idea, lo spazio giovani 2.0, organizza un corso di aiuto compiti sabato 1 dicembre dalle 9.30 alle 13.00.

Aiuto compiti a FabLab Piazza L’Idea

Dare ripetizioni è uno dei “lavoretti” che viene in mente per arrotondare quando si frequenta l’università oppure appena diplomati o laureati. Ma… da dove partire?

FabLab Piazza L’Idea, in viale Garibaldi 17 a Merate, organizza un corso ad hoc. L’appuntamento è sabato 1 dicembre dalle 9.30 alle 13. Verranno infatti fornite le conoscenze teoriche e pratiche per approcciarsi a questa attività. Il corso è gratuito e ha un numero massimo di 10 persone e un numero minimo di 3 per la sua attivazione. Le iscrizioni saranno accolte entro mercoledì 28 novembre scrivendo a info@piazzalidea.it o cliccando sul seguente link.

I temi che si affronteranno

• Come aiutare a far fare i compiti ai bambini delle scuole primarie e secondarie.

• Come aiutare nello studio studenti dalle scuole superiori.

• Aiuto compiti per DSA e BES – cosa sapere?

• In che modo promuoversi come “aiuto compiti”.

• Muoversi da solo o appoggiarsi ad associazioni?

• A quali associazioni rivolgersi.

Piazza L’Idea

Piazza l’Idea è il servizio per le politiche giovanili dell’Azienda Speciale Retesalute. Il suo obiettivo è di sostenere l’occupabilità giovanile grazie alla creazione e alla messa in rete di spazi di aggregazione e innovazione, e attraverso numerose azioni volte a stimolare la creatività e l’autoimprenditorialità dei giovani come: orientamento, coaching, formazione, tutoring, workshop, seminari ed esperienze di active learning, insieme alla messa a disposizione di spazi di co-working e di un laboratorio di fabbricazione digitale.