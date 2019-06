Con la conferenza stampa svoltasi a Villa dei Cedri a Merate, è arrivata la conferma dell’avvio del corso d’eccellenza per operatore socio sanitario a novembre 2019.

Corso d’eccellenza per operatore socio sanitario

L’idea di creare questo corso nasce da Giuseppe Cavallaro, direttore di Engim Lombardia, ovvero l’ente che si occupa dei servizi Ifp (istruzione e formazione professionale) e dei servizi al lavoro, che opera in provincia di Bergamo e Lecco. Questo corso è pensato soprattutto per i giovani e per i neo diplomati, che scelgono la professione di operatore socio sanitario puntando ad un livello formativo non accademico, ma altamente professionale e a forte contenuto culturale. Assolutamente innovativa è l’idea di far apprendere ai partecipanti del corso tutte le tecniche di questa professione, facendoli stare nel contesto lavorativo il più possibile. Tutto questo riesce grazie alla collaborazione di un’impresa d’eccellenza, ed è da qui che nasce l’idea di puntare su Villa Cedri, residenza sanitaria dedicata a persone anziane non autosufficienti e a persone affette da malattie neuro degenerative.

Un’intesa particolare

Fin da subito si è creata un’intesa particolare tra Giuseppe Cavallaro e il direttore di Villa Cedri Marco Arosio. Quest’ultimo si è impegnato a definire un team di lavoro supervisionato dal direttore sanitario Paola Manzoni, che nei primi giorni di maggio è riuscita a concludere il piano formativo del nuovo corso di formazione.

Percorso formativo unico nel suo genere

Durante la conferenza stampa sono emersi alcuni punti salienti che fanno di questo corso un percorso formativo unico nel suo genere. I tre aspetti principali della quale si è parlato sono location, formatori e testimonial d’eccezione. Il corso si svolgerà infatti all’interno della Rsa Villa dei Cedri. Questo permetterà agli allievi di rimanere immersi completamente nel contesto lavorativo, inoltre potranno condividere gli spazi dove ogni giorno operano i professionisti di Villa dei Cedri. Per quanto riguarda i formatori, la maggior parte è composta da professionisti che lavorano già da tempo a Villa dei Cedri. Ci saranno cinque medici, quattro infermieri, un Rspp, un filosofo, un risk manager, un’animatrice, un terapista occupazionale, un amministrativo ed un massofisioterapista. Questi ultimi terranno delle lezioni teoriche ma anche pratiche per andare a toccare tutte le sfaccettature di questo lavoro. Il corso vedrà anche la partecipazione di alcuni testimonial d’eccezione: esperti del settore socio sanitario che racconteranno le loro testimonianze in modo da consentire un maggiore scambio di idee ed esperienze.

Per chi dovesse essere interessato al corso, il giorno 19 giugno presso Villa dei Cedri si terrà la presentazione di tutto del percorso formativo.