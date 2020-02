Coronavirus, l’inutile panico: se ne parla con l’epidemiologo Paolo Gulisano. L’appuntamento è in programma giovedì 13 febbraio alle 20.45 nella Biblioteca di Imbersago, in via Cavour 5.

LEGGI ANCHE

Coronavirus vertice in Prefettura: attivata rete di prevenzione

Coronavirus: ricercatore lecchese a Wuhan: “Io resto qui”

Coronavirus, l’inutile panico

l’epidemia più pericolosa sono le fake news. Si parla tanto di fake news, ma ora c’è un concetto che va addirittura al di là: quello di “infodemia“. Sul caso del Coronavirus, in pratica, la mole di informazioni – gran parte delle quali imprecise, quando non addirittura fasulle – ha raggiunto una soglia tale da rendere realmente arduo discernere fra fonti che sono attendibili e altre che invece non lo sono affatto. Un’epidemia di informazioni, oltre a quella di agenti virali.

Chi è l’epidemiologo Paolo Gulisano

Nato a Milano nel 1959, a nove anni si trasferisce a Lecco dove vive tuttora. Dopo aver frequentato il liceo Classico A. Manzoni, si laurea in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva. Cultore e docente di Storia della Medicina, all’attività di medico affianca da anni un impegno culturale di saggista e scrittore.

Ha collaborato con diversi quotidiani e riviste: L’Osservatore Romano, La Provincia di Como, Il Timone, La Bussola Quotidiana, Europaitalia, Il Federalismo, Tempi, I Quaderni di Avalon, I Quaderni Padani, Terra Insubre, Vivere!, Arte & Fede. Dal 2000 tiene sull’emittente radiofonica cattolica Radio Mater la rubrica “Testimoni della Fede”.

Ha fondato ed è vicepresidente della Società Chestertoniana Italiana. Ha fondato ed è presidente dell’ARS di Lecco, associazione di studi e rievocazioni storiche. Il suo impegno culturale si è dispiegato nel corso degli anni nell’associazionismo cattolico ed identitario. Dal 2000 è presidente del Centro di aiuto alla vita di Lecco. Secondo quanto affermato sul sito soronel.it, sarebbe uno dei più apprezzati cultori e critici italiani di letteratura fantasy.

Autore di oltre 40 volumi il suo esordio come saggista fu nel 1996 e tra le altre sue opere, due volumi sulla storia della medicina: Pandemie, del 2006 e L’arte del guarire (2011) e Il destino di Frankenstein. Tra mito letterario e utopie scientifiche, con Annunziata Antonazzo, Milano.