Medaglia d’oro per i piccoli cantori del Coro Licabella, associazione con sede a La Valletta Brianza, impegnati negli European Choir Games a Gothenburg, in Svezia.

Coro Licabella protagonista in Svezia

La medaglia d’oro conquistata in terra scandinava è l’ennesimo successo di un’associazione che da tanti anni rappresenta una vera e propria eccellenza musicale in Brianza. I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza diretti da Flora Anna Spreafico e accompagnati da Alessandro La Ciacera hanno stupito la giuria ottenendo il primo premio nella categoria Cori Giovanili durante la prestigiosa manifestazione canora che si è tenuta in questi giorni.