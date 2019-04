I controlli nei locali di Merate avvenuti nella tarda serata di ieri, venerdì, non sono passati inosservati. Molti infatti i clienti del bar Qualunquemente e della Birreria di Cassina che sono rimasti sorpresi dal maxi spiegamento di pattuglie messo in campo dai Carabinieri di Merate, dal Nucleo Antisofisticazione e dall’Ispettorato del Lavoro. Questa mattina la Birreria di Cassina attraverso la sua pagina Facebook ha voluto rassicurate i suoi clienti, parlando di “esito positivo” e ringraziando anche le forze dell’ordine.

Controlli, nessun problema a Cassina

Questo il messaggio pubblicato questa mattina dalla Birreria di Cassina. “Buongiorno a tutti. Volevamo rassicurare i nostri clienti presenti ieri sera nel locale, e non, in merito ai controlli di questa notte. Ieri abbiamo avuto una ispezione da parte di NAS/ISPETTORATO DEL LAVORO/CARABINIERI, come già accaduto diversi anni fa. Tutto l’impegno che dedichiamo quotidianamente nella gestione di Birreria Cassina ha dato i suoi frutti ancora una volta. I controlli hanno avuto esito positivo e siamo felici di poter dire apertamente che è tutto ok. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per la gentilezza durante le fasi di ispezione. Un grazie al nostro Staff, non solo per l’impegno costante verso il cliente, ma anche per il rispetto delle normative e delle procedure. Insomma, a Cassina si va sul sicuro! Grazie a tutti!”.