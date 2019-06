Il Fotogruppo Effeotto, insieme alla collaborazione del comune di Cernusco Lombardone, ha organizzato la quarta edizione del concorso fotografico.

Quarta edizione concorso fotografico a Cernusco

Il Fotogruppo Effeotto, insieme alla collaborazione del Comune di Cernusco Lombardone, ha organizzato la quarta edizione del concorso fotografico a tema “Colore vs Bianco e Nero”. La mostra sarà aperta nei giorni 23, 29 e 30 giugno dalle ore 10 alle ore 12 al mattino, e dalle 15 alle 19 il pomeriggio. Oggi, sabato 22 giugno, in occasione della Notte Bianca la mostra verrà aperta dalle ore 15 fino alle 24. Come di consuetudine la premiazione dei vincitori avverrà domenica 30 alle ore 17. Quest’anno in numerosi hanno voluto partecipare al concorso, infatti i partecipanti sono stati circa 82 e sono state scattate più di 320 foto. Naturalmente la maggior parte dei concorrenti ha origini lombarde, ma fa piacere sottolineare che circa il quaranta per cento dei partecipanti proviene da altre regioni d’Italia.