Concorso Esselunga: sono stati estratti i numeri vincenti che riceveranno in premo le automobili Mini One in palio nel concorso iniziato il 12 dicembre terminato il 31 dicembre 2019. L’estrazione tagliandi baciati dalla dea fortuna è stata fatta martedì e ora sono in tanti a gioire. La fortuna è di casa anche sul nostri territorio visto che sono state vinte due Mini nel Lecchese.

Concorso Esselunga: vinte due Mini nel Lecchese

Tra le 100 automobili messe in palio, sono state 2 quelle vinte nei supermercati della nostra zona. In particolare la spesa effettuata al punto vendita di Cernusco Lombardone ha portato fortuna al prioruetario del codice L2FCD9G1F2WR06, mentre quella a Lecco ha baciato il consumatore con il codice 3YNCFSVYG7262B.

La modalità dell’estrazione

Martedì, alla presenza del funzionario delegato della Camera di Commercio di Milano, sono stati estratti i 100 codici Mini del concorso Esselunga. 100 le vetture MINI One 5 porte Baker Street Edition che i clienti con i codici vincenti potranno portarsi a casa. L’elenco completo dei premi è stato pubblicato sul sito ufficiale Esselunga ed è facilmente consultabile. I vincitori saranno comunque informati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata grazie ai dati della Carta Fìdaty utilizzata per la spesa che ha fruttato lo scontrino con il codice vincente. Il premio ad estrazione potrà essere ritirato fino al 14 luglio 2020.

CLICCA QUI PER CONSULTARE L’ELENCO DEI CODICI VINCENTI