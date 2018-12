Il concerto di Natale in basilica, in programma per il 15 dicembre alle 21 nella Basilica Romana di Missaglia, è organizzato dalla sezione CAI di Missaglia in collaborazione con la parrocchia di San Vittore e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il concerto di Natale in basilica

Protagonista del concerto sarà l’orchestra Maria Teresa Agnesi di Merate, progetto della scuola di musica San Francesco di Merate. L’orchestra amatoriale, composta da 22 elementi alla guida del direttore Marcello Corti, con i maestri preparatori Antonella La Donna e Marcella Schiavelli.

Essa è composta da musicisti di varie fasce di età ed eseguirà composizioni popolari inglesi e, naturalmente, musiche natalizie. Durante la serata verranno suonate, a cura di Giorgio Merli, anche musiche all’organo Serassi della stessa Basilica di Missaglia.