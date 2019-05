Tre giorni di festa, divertimento, musica e riflessioni sul lavoro. Arriva Diritti alla festa, l’evento estivo creato e organizzato dalla Cgil Lecco con il patrocinio del Comune di Olgiate Molgora. Dal 28 al 30 giugno, nell’area di via della Corna (località San Zeno), andrà in scena un fine settimana di divertimento, musica, compagnia, ma anche riflessioni sul mondo del lavoro, sui diritti, sulla sostenibilità ambientale, sull’inclusione e sull’attualità politica del momento. Ospite principale sarà il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini che aprirà l’appuntamento durante la giornata di venerdì. Dopo il saluto alle delegate e ai delegati, alle 18.30 sarà sul palco, intervistato da Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera ed ex direttore di Radio Popolare. Al termine dell’incontro toccherà al concerto di Papayas e, a seguire, Francy and the soul room.

Con la Cgil si va… “Diritti alla festa”

Sabato, dalle 10 alle 19, si terrà il Mercatino delle Pulci, ad accesso gratuito, con l’intento di promuovere le buone pratiche del riuso, mentre la sera, dopo le 21, suoneranno The Bluebeaters, gruppo ska italiano nato nel 1994, oggi attivissimo con l’uscita dei singoli Ancora un giorno insieme a Willy Peyote e Mamma perdonami con Coez.

Programma ricco di eventi nella giornata di domenica. Alle 13 ci sarà il pranzo etnico, alle 14.30 si svilupperà un dibattito dal titolo Prima gli italiani? Prima le persone! con Sally Kane, coordinatrice nazionale Cgil Immigrazione. Doppio appuntamento serale: alle 21 si potrà assistere allo spettacolo teatrale sul tema della violenza di genere L’ultimo apra la porta con Carlo Albè, Giusy Leonardi e le musiche di Nicola Pastori. Alle 22 si esibirà – solo per l’occasione – il Trio delle Meraviglie, formato da Lorenzo Monguzzi (cantautore, già con i Mercati di Liquori e con l’attore Marco Paolini), Anga (violinista storico di Davide Van De Sfroos) e Alex (del funambolico Circo Abusivo).

Diritti alla festa sarà ecofriendly e darà la possibilità di pranzare e cenare al ristorante-pizzeria e birreria utilizzando solamente stoviglie e bicchieri biodegradabili. Tutte le sere inoltre ci sarà l’animazione per i bambini con Kelvin e Divine, due ragazzi kenioti rifugiati di Arci – Lezioni al campo. Saranno inoltre presenti gli stand di alcune associazioni del territorio.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.