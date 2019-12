Quaranta pagine per quarant’anni di storia del Giornale di Merate e… della Brianza. Tanto è passato dal primo numero, pubblicato il 7 dicembre 1979, e per celebrare questa importante ricorrenza il Giornale di Merate ha voluto fare un regalo ai suoi fedeli lettori. Al numero in edicola da martedì 3 dicembre (e per tutta la settimana), infatti, sarà allegata gratuitamente una pubblicazione che ripercorrerà attraverso ritagli di giornale e vecchi articoli ben 40 anni di storia del territorio.

Giornale di Merate, un regalo ai lettori

Nell’allegato di 40 pagine in regalo verranno ripercorse le origini del Giornale di Merate, ma non solo. Vecchie prime pagine, ritagli e stralci di articoli narreranno anche dei grandi fatti di cronaca nera, delle battaglie per l’ospedale, delle infrastrutture, delle vicissitudini del ponte di Paderno, del tessuto economico e delle storie dei grandi imprenditori della Brianza.

Un “pezzo da collezione”

E ancora, si parlerà delle “notti magiche” degli sportivi meratesi, dei personaggi famosi (lo sapevate che Vasco Rossi aveva richiamato solo 3mila persone a Missaglia?) e delle tante emergenze documentate dai nostri giornalisti e fotografi. Un “pezzo da collezione” che vuole essere un regalo ai lettori che da 40 anni rinnovano la fiducia al Giornale di Merate.

