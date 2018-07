Comunità al lavoro è il nome del nuovo progetto approvato dal Comune di Calco.

Comunità al lavoro, per favorire gli under 29

Frutto della collaborazione tra Piazza l’idea e il Comune di Calco, il progetto è stato promosso dall’Azienda Speciale Retesalute. Esso si pone dunque come obiettivo il favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nel mondo del lavoro. Il bando offre infatti l’opportunità a 8 ragazzi/e di partecipare alla promozione della vetrina web di Comunità al lavoro.

Si parte il 16 luglio

L’inizio dell’attività è prevista per lunedì 16 luglio. Il totale di ore richieste circa 100. Riconoscimento di 200 euro in buoni acquisto da utilizzare in alcune attività commerciali. Per prendere parte all’iniziativa è richiesta un età compresa tra i 18 e i 29 anni nonché la residenza a Calco o in uno dei Comuni dell’ambito di Merate. Le domande di partecipazione vanno inoltrate con una mail all’indirizzo info@piazzalidea.it, entro e non oltre martedì 10 luglio.