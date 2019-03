Grazie Pier per questi 40 anni! Goditi la pensione!

Dopo 40 anni di onorata carriera, oggi è stato l’ultimo giorno in servizio per il caposquadra Pierangelo Castelli. Tanti applausi, l’urlo delle Sirene, lacrime e commozione al distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Merate.Diverse generazioni di colleghi lo hanno accolto così nel piazzale per dargli un caloroso saluto.I mezzi e gli uomini schierati, le sirene accese e lui, il nostro Pom Pier, visibilmente commosso.Hai donato 40 anni della tua vita, al servizio del cittadino al nostro fianco, sei stato un Maestro un Fratello e un Padre per tutti noi.Grazie Pier, goditi la tua meritata pensione!

Pubblicato da Vigili del Fuoco di Merate su Lunedì 18 marzo 2019