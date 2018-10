Giovedì 25 ottobre alle ore 21 si riunisce il comitato meratese per l’attuazione e la difesa della Costituzione.

Tematica “migranti”: Merate per la difesa della Costituzione

Sarà giovedì 25 ottobre alle ore 21, nella sala civica di Merate in viale Lombradia 14, l’incontro con il comitato meratese per la difesa della Costituzione. Si rifletterà su temi complessi inerenti alle migrazioni di massa, che in questi ultimi decenni ci pongono numerosi interrogativi, elencati nel comunicato stampa. Perché i migranti lasciano le loro terre? Perchè usano questi barconi mettendo in pericolo la loro vita? Sarebbe più giusto fermarli in Libia e negli altri paesi del nord Africa? Ma soprattutto si rifletterà sulla sicurezza dei cittadini italiani, ragionando sulla veridicità che la presenza di migranti faccia aumentare furti, rapine e stupri. Inoltre, saremo in grado di accoglierli tutti senza impoverirci? Eventualmente, come sarebbe possibile aiutarli “a casa loro”? Alla serata saranno presenti Duccio Facchini, giornalista di Altreconomia, e Amnesty International, per la raccolta firme relativa a tre petizioni. L’ingresso è libero.