Clamoroso colpo di scena: la Fiocchi Munizioni ha deciso di abbandonare il progetto di realizzare a Lomagna, sull’ex area Rdb, il suo deposito industriale. Un fulmine a ciel sereno, una decisione inaspettata, che da un lato priverà il territorio meratese di nuove possibilità occupazionali, dall’altro rende felice le associazioni pacifiste che si erano costituite in un comitato che contestava proprio l’opportunità di realizzare nel Parco del Curone un deposito di munizioni.

Fiocchi Munizioni, addio Lomagna

“Auspico tempi brevi e buona accoglienza”: così Stefano Fiocchi, presidente dell’azienda lecchese che vanta oltre 140 anni di storia si era espresso nell’intervista rilasciata in esclusiva al Giornale di Merate nel gennaio del 2016, a commento del progetto avanzato dall’Immobiliare Sernovella, proprietaria dell’area che si estende su 65mila metri quadrati (in quel sito produttivo si era insediata la società di costruzioni Rdb). Gli auspici dell’imprenditore lecchese in realtà si sono poi scontrati con le lungaggini burocratiche dei vari enti coinvolti e con le polemiche di alcune associazioni (supportate dall’Amministrazione comunale di Sirtori, la prima e di fatto unica a scagliarsi contro l’opportunità “etica” del progetto).

Un fulmine a ciel sereno

Il passo indietro è comunque clamoroso, perché l’iter del nuovo deposito sembrava ormai destinato a giungere in porto senza intoppi, dal momento che all’inizio del mese di luglio il piano attuativo era stato approvato in Consiglio comunale. Con tanto di “benedizione” del nuovo sindaco Cristina Citterio, che aveva sottolineato la bontà dell’intervento soprattutto per quanto riguarda l’aspetto ambientale, dal momento che Fiocchi insediandosi a Lomagna avrebbe riqualificato completamente l’area, bonificandola anche dalla presenza di amianto. Resta ora da capire il futuro di quell’area, che resta di proprietà della Immobiliare Sernovella, che ora cercherà un nuovo soggetto interessato a investirvi.