Colazione speciale all’asilo per festeggiare i papà.

Un modo goloso per festeggiare i papà

Venerdì 22 marzo i bambini della scuola dell’infanzia Don Angelo Perego e Don Ernesto Borghi di Merate hanno celebrato la festa del papà. I bambini, arrivati a scuola coi loro papà, hanno fatto colazione a base di thè, caffè, latte, brioche e biscotti. L’emozione è stata grande per tutti: un’occasione straordinaria per condividere un momento di gioia insieme ai loro “grandi” papà. Gioia e amore hanno riscaldato il cuore di tutti i presenti. Pieni di felicità i papà hanno poi accompagnato i bambini in classe dalle insegnanti per proseguire la giornata.