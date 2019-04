CNG Fisio è uno studio di fisioterapia che opera sul territorio da diversi anni. Nel 2013 apre una sede a Osnago (LC) in via XX settembre 10.

Multidisciplinarità e lavoro in team

Il titolare Andrea Bani si laurea nel 2004 in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Nel 2007 consegue la Laurea con lode in Fisioterapia. «Le mie prime esperienze lavorative avvengono presso una casa di riposo e con tirocini ospedalieri. In contemporanea inizio ad esercitare la professione privatamente seguendo pazienti neurologici a domicilio».

In pochi anni Bani decide di aprire uno studio tutto suo, dove fare del lavoro in team il punto di forza. «Mi piace circondarmi di collaboratori affidabili ed intraprendenti, intuitivi e scrupolosi nell’approccio alla persona e alla patologia: che sappiano tanto ascoltare quanto consigliare il paziente, guidandolo nel processo di guarigione».

I trattamenti effettuati a Osnago

Bani ci presenta Giulia Vilasco: «Laureata in Fisioterapia nel 2009, con esperienza pluriennale e specializzatasi negli anni in Linfodrenaggio manuale e metodo Bobath per il trattamento dei pazienti neurologici. Entra a far parte del team CNG Fisio nel 2015 e dal 2019 è la responsabile dello studio di Osnago». Vilasco ci parla della loro attività nel dettaglio: «Effettuiamo trattamenti di riabilitazione post traumi, dopo interventi chirurgici e per le patologie osteoarticolari più diffuse come mal di schiena, cervicalgia, artrosi, etc. Inoltre seguiamo pazienti affetti da patologie croniche di tipo ortopedico e neurologico per migliorare il recupero funzionale e la qualità della loro vita».

Riabilitazione per tutte le età, con diverse discipline

I terapisti di CNG Fisio si occupano di riabilitazione dal bambino all’anziano. Collaborano anche con società sportive e atleti di diverse discipline, proponendo interventi personalizzati volti al recupero delle patologie da sovraccarico ed in caso di trauma sportivo. «L’aggiornamento continuo tramite corsi di formazione e convegni arricchisce il lavoro di noi terapisti. Il confronto in équipe ci stimola a guardare alla persona nella sua totalità e non solo ai suoi sintomi» dice Vilasco.

CNG Fisio propone trattamenti di fisioterapia a cui si possono affiancare terapie fisiche quali Onde d’urto, Tecarterapia (diatermia), Ultrasuonoterapia, Magnetoterapia e Elettroterapia.

I terapisti sono specializzati in Drenaggio linfatico (linfodrenaggio con tecniche manuali e con diatermia), Bendaggio funzionale e Kinesiotaping. Inoltre nella sede di Osnago sono presenti un osteopata, un massoterapista e una Dietista che arricchiscono i servizi offerti. A Villasanta riceve un Medico Ortopedico specializzato in Ortopedia e Traumatolgia, anche pediatrica.

Terapie in sede e a domicilio

CNG Fisio ha sede a Villasanta, Osnago e Vedano al Lambro. Ma «offriamo la possibilità di eseguire terapie anche al domicilio del paziente impossibilitato a spostarsi» conclude Bani. I terapisti ricevono su appuntamento. Per informazioni e appuntamenti potete contattare la segreteria: 039 9280 064, www.cngfisio.com, Facebook e LinkedIn.

Informazione pubblicitaria