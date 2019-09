Sempre pronti ad aiutare chi ne ha più bisogno, i City Angels della sezione di Lecco hanno lanciato un appello di richiesta cibo tramite la loro pagina Facebook.

City Angels, appello di richiesta cibo

Tramite la pagina Facebook ufficiale, il gruppo dei City Angels sezione di Lecco ha fatto un appello di richiesta cibo: “Tutte le sere distribuiamo dai 30 ai 45 pasti e ciò comporta un impegno economico e di cibo importante per le nostre possibilità di volontari. Se potete aiutarci, i generi alimentari che ci servono sono i seguenti: pasta corta in confezione da 1 chilo, passata di pomodoro, tonno in scatolette, té solubile, rotoli di carta, guanti per alimenti, fogli di alluminio, vaschette per alimenti da 500 cc, forchette in plastica”. Si può contattare il gruppo alla mail lecco@cityangels.it.

Impegno costante sul territorio

Ogni giorno i volontari si prodigano per aiutare i più bisognosi. Meno di un mese fa, a fine agosto, grazie al Comitato Madonna della Neve di Foppaluera di Brivio, hanno distribuito più di 100 pasti. Ma non solo: è noto il loro impegno nella ricerca di persone scomparse e ad inizio settembre i City Angels sono stati gli artefici del ritrovamento di una donna cinquantenne di Valmadrera, della quale non si avevano più tracce da giorni.