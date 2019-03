Due cinghiali, a spasso, nel cuore della notte, in centro a Merate. E’ accaduto la notte scorsa e ad immortalare la scena, sicuramente suggestiva ma al tempo stesso inquietante, è stato un passante che percorreva viale Cornaggia in auto.

Cinghiali a spasso in centro a Merate

E’ un fatto a dir poco insolito, quello accaduto nella notte scorsa in pieno centro a Merate. Non capita spesso infatti di vedere due cinghiali aggirarsi con naturalezza tra gli ingressi delle abitazioni che si affacciano su viale Cornaggia. Un episodio che fa il paio con quanto accaduto proprio pochi giorni fa ad Airuno, dove altri cinghiali erano stato avvisatati e fotografati in paese. Impossibile sapere con certezza la provenienza dei due animali selvatici e tantomeno il motivo che li ha spinti a portarsi fino al centro abitato: è però probabile che siano giunti dalle zone boschive che sovrastano Merate, quindi indicativamente tra Calco, Sartirana e Cassina Fra’ Martino.