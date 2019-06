Mercoledì 5 giugno, la bellissima venticinquenne di Olgiate Chiara Rocca, è stata selezionata per partecipare alla finale di Miss Mondo il 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli.

Chiara Rocca punta alla corona di Miss Mondo

Come già riportato nel Giornale di Merate uscito il 4 giugno in edicola, torniamo a parlare della bellissima Chiara Rocca, una ragazza che insegue il sogno di diventare Miss Mondo sin da quando era piccola. Infatti ha dichiarato che quando era bambina, sfilava nel corridoio di casa con le scarpe con il tacco e un vestaglia di seta appartenenti alla madre. Chiara è alta 1.85 centimetri e presenta dei bei capelli lunghi biondi e occhi chiari, infatti dopo aver sbalordito la giuria alle selezioni regionali a Melzo, la mattina del 5 giugno è arrivata la conferma della presenza nella lista delle cinquanta scelte per la finale del 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli.

Le parole della giovane

“Sono molto emozionata per questa esperienza ma nello stesso tempo sono carichissima. E’ un’occasione che aspettavo da tempo ho intenzione di affrontarla al massimo e sempre con il sorriso” spiega la giovane olgiatese. Chiara afferma inoltre di aver iniziato presto nel mondo dello spettacolo (circa all’età di 18 anni), partecipando alle selezioni di Miss Italia e partecipando ad una puntata di “Ciao Darwin”. “All’inizio pensavo di non farcela” ha dichiarato la venticinquenne “ma poi andando avanti ho capito che, il sogno che stavo inseguendo da una vita poteva diventare realtà” e a oggi infatti, si trova tra le 50 che disputeranno la finale di Miss Mondo. A questo punto non resta che fare un grosso in bocca al lupo a Chiara e augurarle buona fortuna per la finalissima.