“C’era una volta”, la festa annuale di Artelab

“C’era una volta: giochi, sapori e mestieri” è l’ormai tradizionale appuntamento che Artelab propone per la sua festa annuale. L’evento è fissato per domenica 13 ottobre in piazza Pertini ad Arlate e comincerà alle 14.30: sarà l’occasione per fare un tuffo nel passato, tra i profumi, i sapori, le attività, i giochi e i suoni di una volta.

Le attività proposte

Le famiglie potranno assistere alla lavorazione antica dei salami, alla realizzazione di flauti in legno o di cesti in vimini, alla lavorazione del ferro battuto e alla preparazione di pasta e tortelli fatti a mano. I più piccoli, inoltre, potranno giocare nella piscina del grano e con gli antichi giochi realizzati da Artelab, potranno passeggiare sulla carrozza, accarezzare gli animali e arrampicarsi sul palo della cuccagna. Il sodalizio ha organizzato anche quattro laboratori in cui verranno create originali composizioni con prodotti naturali, oltre che una merenda per tutti i presenti a fine giornata. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa simpatica festa organizzata in collaborazione con il gruppo Alpini di Olgiate-Calco e il patrocinio del Comune, che in caso di maltempo sarà spostata alla domenica successiva.