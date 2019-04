Un nuovo inizio, ma con lo spirito di sempre. Il Centro Itinere ha inaugurato sabato la sede di via Giotto 6/8.

Una giornata di festa che è stata l’occasione per visitare i nuovi locali del Centro, più ampi, colorati e luminosi, parlare con tutti i professionisti e conoscere i servizi offerti.

Nuovo Itinere, ma la filosofia è quella di sempre

Il trasloco è avvenuto in concomitanza con l’entrata in attività della nuova dirigenza del Centro, che assicura di voler dar continuità rispetto al passato. Sia per quanto riguarda i servizi, sia nel mantenere quello spirito di accoglienza alla persona che da sempre contraddistingue Itinere.

«Abbiamo una nuova sede ma la nostra filosofia è quella di sempre. Non cambierà nulla per i pazienti, né lo staff di professionisti né la nostra attenzione al benessere in tutte le sue sfaccettature» conferma la titolare, Elisabetta Cuzzolin.

Le attività nel «Nuovo Itinere» sono già partite. Tutte le prestazioni che erano disponibili nella vecchia sede rimangono confermate.

Anzi, a queste se ne aggiungeranno altre. Come ad esempio la nuova attività «GiocoYoga in English», cioè lo yoga per bambini in inglese.

Itinere per un benessere a 360°

Il Centro rimane punto di riferimento a Merate e all’avanguardia in molte discipline, con particolare attenzione all’intera sfera personale del paziente, per un benessere a 360°. La parola d’ordine nella struttura meratese è infatti «multidisciplinarità». Le diverse figure professionali lavorano in equipe e collaborano per prendersi cura della persona sotto diversi aspetti, dalla riabilitazione fisica alla consulenza psicologica.

La struttura propone servizi per il singolo e per il nucleo familiare, per adulti, anziani, bambini e adolescenti.

Dalla riabilitazione fisica alla consulenza psicologica

Il «Nuovo Itinere», ad esempio, è il luogo giusto per fare fisioterapia, riabilitazione, ginnastica posturale.

Ci sono poi i professionisti di logopedia, che lavorano molto anche con i più piccoli. Lo staff conta ostetriche, nutrizionisti, specialisti di massaggi e trattamenti (biodinamica craniosacrale, shiatsu, massaggi rilassanti).

È attivo un servizio di psicologia e di mediazione familiare, con proposte specifiche per gli adolescenti. E ancora, spazio alla neuropsicomotricità, neuropsicologia e potenziamento della memoria.

Per scoprire tutte le proposte del «Nuovo Itinere» e rimanere aggiornati sulle iniziative, basta seguire la pagina Facebook di Centro Itinere e il profilo Instagram @nuovo_itinere