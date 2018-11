Una cena di gala per consacrare la nascita dell’associazione Amici di Tosco. Il sodalizio, con sede a La Valletta Brianza, già attivo da qualche tempo nell’organizzazione di eventi benefici in memoria di Maurizio Brivio, scomparso prematuramente nel 2013, si è infatti costituito nelle scorse settimane e mercoledì sera ha voluto festeggiare l’ufficialità del momento.

Gena di gala per gli Amici di Tosco

In molti, tra soci fondatori, amici, sponsor e sostenitori dell’associazione, si sono ritrovati a Villa Patrizia a Bevera di Sirtori per una serata nella quale è stato ribadita la «missione» principale del sodalizio: organizzare eventi per raccogliere fondi per gli oncologi del San Raffaele di Milano (alcuni di loro sono stati ospiti proprio della cena di gala). L’ultimo evento, il torneo di calcio «Un goal per la ricerca» organizzato a giugno, ha permesso agli Amici di Tosco di raccogliere ben 28mila euro da destinare al progetto Biobanca. L’obiettivo è di proporre sempre più iniziative di questo tipo.