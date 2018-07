Animazione estiva alla Casa Albergo Leoni di Merate nei mesi di luglio e agosto. I meratesi diversamente giovani potranno rifugiarsi a Sartirana durante l’emergenza caldo.

Casa Albergo Leoni: ecco le attività proposte

Saranno diverse le attività proposte alla Casa Albergo Leoni nel cuore di Sartirana, frazione di Merate. Si potranno leggere poesie, fare danza terapia, giardinaggio, giochi di società o una tombolata. Si potrà anche giocare a memory, prendere parte al laboratorio musicale, a quello teatrale o ancora al laboratorio di disegno e condividere i ricordi di tutti i diversamente giovani.

Diurnato e disponibilità

Il diurnato sarà possibile solo i mercoledì di luglio e agosto dalle 8 alle 19. Una giornata con pasti inclusi (colazione, pranzo e cena) costa 12,83 euro. I soldi dovranno essere consegnati presso la casa il giorno stesso. La disponibilità è di otto posti ogni mercoledì. E’ pertanto necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni e spiegazioni si può chiamare il numero 039 990 2667 . E’ necessario inoltre chiamare per prenotare. Il termine massimo per la prenotazione è la mattina precedente al mercoledì in cui si intende partecipare. Tale termine è necessario per la scelta del menù.

Come prenotare il trasporto

Il servizio di trasporto è gratuito. Il pulmino di solo otto posti è dell’associazione Auser o dell’Associazione Casa Amica. Preleverà e riporterà le persone presso i seguenti punti di ritrovo: piazza Don Minzoni di Merate, il parcheggio della scuola elementare di Pagnano, il parcheggio del campo di calcio di Cassina, il parcheggio dell’Unione Dei Popoli a Brugarolo e l’area dell’ospedale di Novate. I parenti degli iscritti saranno però responsabili dei parenti al momento del prelievo e della consegna alle fermate.