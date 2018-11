Il nuovo campo sintetico allo stadio Ferrario di Merate ha finito per disunire il gruppo di maggioranza. Il consigliere Fabio Tamandi, infatti, si è aggregato al voto contrario dei tre consiglieri di minoranza di Sei Merate, bocciando dunque la decisione del suo gruppo.

Il campo sintetico della discordia

Già nella commissione bilancio della scorsa settimana erano emerse alcune polemiche relativamente all’intervento che l’Amministrazione Massironi ha intenzione di finanziare con i margini di spesa dell’avanzo di amministrazione (l’Acd Brianza pagherebbe di tasca sua invece il progetto). Valeria Marinari, consigliere di minoranza di Sei Merate, aveva fatto presente come l’Amministrazione avesse dovuto farsi trovare pronta a cogliere questa opportunità senza necessariamente dover investire 450mila euro nella realizzazione del manto sintetico dell’attuale campo di allenamento in terra battuta dello stadio Ferrario. Diverso invece il parere di Massimo Panzeri, capogruppo dell’altra minoranza, Prospettiva Comune, che aveva parlato di investimento sul futuro dei giovani meratesi.

Tamandi fuori dal coro

La frattura in maggioranza si è verificata questa sera nel corso del Consiglio comunale. Se infatti il leghista Panzeri ha votato a favore della variazione di bilancio (che comprendeva anche altre voci oltre alla spesa per il sintetico), il consigliere di maggioranza Fabio Tamandi ha votato contro. Stessa posizione dei consiglieri di Sei Merate. Assente invece il consigliere di Prospettiva Comune Andrea Robbiani, che in commissione aveva polemizzato con il sindaco e con la presidente Isabella Cogliati che non gli avevano concesso di intervenire.