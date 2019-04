Domenica 28 aprile a Imbersago è in programma la quarta edizione della camminata non competitiva a passo libero “Fabio Sassi in cammino” organizzata dalla Onlus Meratese in collaborazione con l’Asd Merate, sezione pallavolo. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore dell’Hospice Il Nespolo di Airuno per la sostituzione della caldaia.

Camminata benefica in favore dell’Hospice Il Nespolo

Percorsi di 7, 11, 15 oppure 20 km che si snodano fra sentieri boschivi del Parco Adda Nord e del Monte Barro, costeggiano l’Adda e la riserva del Lago di Sartirana. Tutti condurranno attraverso il vivaio Passoni fra i colori e i profumi delle azalee in fiore. Sarà nostro ospite/partecipante Giovanni Argentini, campione del mondo tennis over 80.

Informazioni utili

Preiscrizioni per singoli e gruppi, sabato 27 aprile presso l’Associazione sportiva Merate in via Garibaldi 17 dalle 16 alle 19 (Tel. 339 3940700) Iscrizioni solo per i singoli anche domenica 28 aprile alla partenza. Il contributo è di 6 euro con riconoscimento e di 3 euro senza. Gratis per i bambini inferiori a cinque anni. I riconoscimenti consistono in composizioni floreali o aromatiche. I 3 gruppi più numerosi saranno premiati con cesti gastronomici.

Anche quest’anno un invito speciale è rivolto alle scuole che riceveranno, per ogni gruppo formato da 20 partecipanti, materiale didattico in omaggio.

La partenza è dall’area polifunzionale di Imbersago, alla rotonda sulla via Provinciale, dalle 7.45 alle 9.30.

Per altro informazioni: Giorgio Maternini 331 5856287 oppure Patrizia Piolatto 338 8071454.