Cambio gomme, arriva l’inverno, le basse temperature e le avverse condizioni meteorologiche. La stagione indigesta ai più non comporta solo la conseguenza di doverci vestire pesanti con giubbotti e scarponi. Lo Stato costringe gli automobilisti anche a sostituire le gomme della propria macchina: da quelle estive bisogna passare obbligatoriamente a quelle invernali. Tutti devono sottostare a questo obbligo e quindi non c’è alternativa: bisogna andare dal gommista, prendere appuntamento e sostituire gli pneumatici.

Gomme estive… in cantina!

Le gomme estive, infatti, a mescola più morbida e con battistrada meno «scavato» non vanno bene per affrontare in condizioni di sicurezza le intemperie invernali: pioggia, neve, asfalto che si sgretola, fanghiglia e quant’altro ne compromettono il buon funzionamento. Risultato: la macchina non tiene più la strada come dovrebbe e si rischiano slittamenti, sbandate o (peggio) la perdita di controllo del mezzo con conseguente uscita di strada.

Cosa fare dunque: recarsi da un gommista specializzato e professionale è sempre il consiglio migliore. Il rivenditore con autofficina saprà consigliare al meglio su quale tipologia di gomme è meglio montare. Teniamo presente che uno pneumatico invernale nuovo costa in media 100 euro (dai 60 per le utilitarie ai 150 per le extra-lusso), correre al ribasso a tutti i costi comporta un rischio che è meglio evitare.

Cosa si rischia

Ma cosa rischia chi contravviene? L’automobilista che non provvede alla sostituzione degli pneumatici e viene «pizzicato» dalla Polizia in un centro abitato può prendere una multa da 41 a 168 euro; se invece viene fermato su strada extraurbana la sanzione va da 84 a 335 euro. Possibile anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Va da sé, quindi, che è meglio mettersi in regola prima possibile onde evitare sgradevoli conseguenze. Il periodo fissato per la sostituzione degli pneumatici, quest’anno, è dal 15 ottobre al 15 novembre: dal 16 novembre, quindi, tutti dovremo circolare con le gomme invernali. E’ il momento, dunque!