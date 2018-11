Si alza ufficialmente il sipario sulla Notte Bianca “invernale” di Calolziocorte. La manifestazione, in programma sabato 1 dicembre, è stata presentata oggi – venerdì 9 novembre – da Cristina Valsecchi, presidentessa della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco. Presente anche il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva.

Tante novità

“Ovviamente la manifestazione sarà leggermente ridotta rispetto a quella estiva, ma ci saranno più di 40 postazione diversi nelle tre vie principali di Calolzio: piazza Vittorio Veneto, corso Dante e via Galli – presenta così la Notte Bianca Cristina Valsecchi – Abbiamo invitato anche l’Asd Toby Dog di Airuno che darà vita ad un parco giochi per cani e a una sfilata per i bambini. Ci sarà nuovamente la top chef Cinzia Fumagalli, delle mascotte di Minnie e Topolino, i balli country e grosse tenso-strutture per mangiare al caldo”.

Non manca la classica lotteria

“Da domani, con l’inizio della festa di San Martino, sarà possibile fare la raccolta degli scontrini nei negozi che aderiscono all’iniziativa – spiega Cristina Valsecchi – Ogni 100 euro di spesa, infatti, verrà consegnato un biglietto della lotteria per l’estrazione del 6 gennaio. Ci sono in palio tanti buoni spesa e fantastici premi: il primo è un buono spesa da ben 500 euro nei negozi di Calolziocorte”