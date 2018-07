La vicepreside del liceo Agnesi di Merate, investita durante una passeggiata, è stata salvata dalla sua cagnolina.

La cagnolina Anita protagonista di una storia incredibile

E’ corsa trafelata a casa in cerca di qualcuno che potesse soccorrere la sua padrona investita da un’auto. Come ha sentito la sua padrona gridare, la cagnolina Anita, un bassotto di 4 anni, si è messa a guaire disperata. E con il guinzaglio ancora attaccato, si è messa a correre a perdifiato verso casa. Come un fulmine si è precipitata davanti al cancello di casa dove si è fermata cominciando ad abbaiare con insistenza fino a che la cognata della sua padrona non si è affacciata ed ha capito che era successo qualcosa di grave.

La proprietaria: “Da allora è diventata la mia ombra e non mi lascia solo un momento”

Ha dell’incredibile la vicenda accaduta il 9 luglio ad Arcore ed avente per protagonista la piccola Anita, indomito e fedelissimo cane bassotto, e la sua sfortunata padrona, la professoressa di lettere, nonché vicepreside del liceo Agnesi, Isabella Rossi. Investita alle spalle da un’auto fuori controllo, la donna si fratturata tibia e perone della gamba sinistra. E dal giorno dell’incidente è guardata a vista dalla sua cagnolina. “Non mi lascia solo un momento e non permette a nessuno di avvicinarsi a me”.

