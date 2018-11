La Pro loco di Airuno organizza per domenica prossima, 11 novembre, una burollata on the road.

La Pro loco di Airuno organizza per la prossima domenica una burollata in grande stile. Ritrovo alle 14.30 al parcheggio dell’oratorio, in via postale vecchia 24. Nel pomeriggio vin brulè e burolle per tutti.