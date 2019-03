Le borse di studio sono state conferite per la prima volta nella serata di ieri a Verderio.

Borse di studio

Per la prima volta, i bravi alunni verderesi sono stati premiati con le borse di studio. Ad accogliere gli studenti meritevoli ci hanno pensato il presidente del Consiglio Robertino Manega e l’assessore all’Istruzione Letizia Boz. In seguito si sono complimentati con gli alunni eccellenti anche i capigruppo di minoranza Marco Benedetti e Caterina Viani. Il riconoscimento è stato infatti inserito per la prima volta in paese proprio grazie ad una mozione presentata dai due leader della minoranza consigliare. I giovani studenti sono stati premiati con un riconoscimento economico ed una pergamena recitante un brano della Costituzione accompagnato da un augurio firmato dal sindaco Alessandro Origo.

Gli alunni premiati

Ben 15 gli studenti premiati per la prima volta. I loro nomi: Gemma Origo per le scuole medie; Marta Strucek, Elena Paganoni, Irene Paganoni, Laura Villa, Smilla Tomadon, Gabriele Ferron per le scuole superiori. Infine gli alunni che hanno raggiunto il diploma: Federica Cardelli, Alessandro Pristerà, Nicholas Molgora, Serena Invernizzi, Sofia Salomoni, Martina Riva, Arianna Colombo e Giorgia Colombo.