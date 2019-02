Una borsa di studio sulla storia del territorio. Il bando è indetto dal Comune di Olgiate Molgora e vale per il biennio 2018/2019. Il 10 marzo è il termine per presentare la domanda.

Borsa di studio a Olgiate Molgora

Il bando per la borsa di studio di storia locale è stato istituito dal Comune di Olgiate Molgora, con termine per la presentazione della domanda il 10 marzo. Nasce per incentivare l’interesse per la ricerca di notizie e informazioni del territorio e per incrementare il patrimonio della biblioteca locale. È rivolto a chiunque abbia condotto ricerche di storia locale riguardanti il territorio comunale. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune.