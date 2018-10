Bieffe Legno parla dell’impegno instancabile e del lavoro straordinario di due generazioni che, giorno dopo giorno hanno scritto una pagina importante nella storia dell’artigianato in Brianza.

Tutto ha inizio negli anni Sessanta quando due fratelli, Romano e Giovanni Brambilla, decidono di mettersi in proprio e avviare un’azienda dedicata alla lavorazione del legno. Serramenti, persiane, porte su misura e di tutti i tipi, prodotte inizialmente nell’antica chiesa sconsacrata di Ronco Briantino.

L’impegno nel lavoro e tanti sacrifici consentono ai due fratelli di raggiungere risultati importanti, coronati – all’inizio degli anni Settanta, complice il boom economico legato alla crescita esponenziale dell’edilizia – con la costruzione della nuova e ampia sede produttiva di via Brigatti, l’aggiornamento dei macchinari e l’ampliamento della forza lavoro, per rispondere alle sempre più numerose richieste dalla Brianza, dal monzese, dal lecchese, fino all’intera Valsassina e oltre.

La dedizione al lavoro e le capacità artigianali tipiche dell’operosità brianzola contagiano fin da subito anche i figli di Giovanni: Paolo,Marco e Luca affiancano ben presto il papà e lo zio e nel 2004 rilevano l’azienda.

«Subito dopo la maturità ho iniziato a lavorare con papà e lo zio – ricorda Paolo, 43 anni -. Ho iniziato come posatore, poi mi sono occupato della produzione e, infine, ho seguito anche il lavoro d’ufficio. Ho potuto fare esperienza e conoscere al meglio tutte le sfaccettature di questo lavoro e questo oggi mi aiuta molto nel consigliare il cliente. Il nostro sogno? Parliamo più di una scommessa… vorremmo continuare a portare avanti l’azienda di famiglia nel nome e nel ricordo di papà, che ci ha lasciati, e dello zio. Per questo motivo abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento dell’immagine aziendale per far fronte alle mutate condizioni del mercato ed essere sempre all’avanguardia con le nuove richieste dei clienti».

Oltre 1200 mq. di capannone e 300 mq. tra uffici e sala esposizione, dal 1970 Bieffe Legno è in via Eligio Brigatti 66.

«La nostra produzione parte da una linea tutta in legno suddivisa in tre spessori, si evolve verso il prodotto attualmente più richiesto che è il serramento legno-alluminio, dove all’eleganza e al calore del legno viene abbinata la robustezza dell’alluminio per garantire poca manutenzione, fino all’ultimo nato che è il vetro-strutturale, un infisso moderno dal design innovativo. Partiamo dalla tavola grezza, rileviamo le misure negli ambienti, progettiamo il prodotto e poi procediamo al taglio, alla lavorazione, al montaggio, alla lucidatura e alla posa in opera».

Camminando tra i macchinari del reparto produzione si respira il tipico profumo del legno, tra telai ancora grezzi, prodotti semilavorati, fino ai blocchi montati e lucidati, coccolati con cura dal personale impegnato a dare forma ai desideri e ai sogni di tante famiglie.

«Il rapporto con il territorio è uno dei nostri punti forza. Per noi le radici e la tradizione familiare sono un valore inestimabile».

Perché chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano e chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista.

E i fratelli Brambilla vogliono essere proprio questo.