Silvio Berlusconi da qualche mese è ormai di casa nella Brianza meratese. Nel pomeriggio di oggi, giovedì, il Cavaliere è stato a Merate per svolgere un sopralluogo alle ville della località Vedù dove alla fine del 2017 aveva messo a segno uno dei suoi ultimi acquisti immobiliari.

Berlusconi a Merate

Ad accompagnare Berlusconi nella sua breve visita a Merate, oltre ad alcuni suoi collaboratori, c’era anche il vicesindaco Giuseppe Procopio. Il “tour” è stato piuttosto breve e si è concentrato essenzialmente sulle ville che l’ex premier ha acquistato a Vedù. Nessuna passeggiata in centro, nessun aperitivo, come era accaduto a maggio dell’anno scorso, soltanto un appuntamento d’affari che comunque non è passato inosservato soprattutto ai residenti della zona.