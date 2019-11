Bentornato Ponte. Nella settimana della riapertura al traffico del viadotto che collega Paderno a Calusco, il Giornale di Merate omaggia i lettori con un inserto speciale che ripercorre la storia degli ultimi mesi, ma che all’interno contiene anche tanti sconti e buoni da utilizzare nei negozi della zona.

Bentornato Ponte, buoni sconto per i lettori

L’inserto sarà in regalo con il Giornale di Merate in edicola da domani, martedì 5 novembre, e per tutta la settimana. All’interno dello speciale “Bentornato Ponte” ci sarà la storia del viadotto sull’Adda dalla sua costruzione arrivando fino al “calvario” affrontato in questi ultimi mesi; ci saranno anche le interviste ai sindaci di Paderno e Calusco e ai membri del comitato. Ci saranno però anche tanti “assegni” con sconti e buoni da spendere nei negozi del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Un regalo che il Giornale di Merate ha voluto fare ai suoi lettori, per celebrare insieme il ritorno alla normalità con la riapertura del ponte San Michele.