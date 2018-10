Bagarre in tv sul caso Riace tra Vittorio Sgarbi e il brianzolo Mario Giordano. Il critico insulta pesantemente il giornalista e la lite prosegue, molto accesa, per diversi minuti. Alla fine la conduttrice Bianca Berlinguer riesce a calmare gli animi…

Lite furibonda in diretta televisiva durante l’ultima puntata di CartaBianca, condotto da Bianca Berlinguer su Raitre. Tra gli ospiti in studio, per parlare dell’arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, anche Vittorio Sgarbi e il giornalista brianzolo Mario Giordano, che vive da anni a Camparada.

Dopo alcuni scambi di battute tra i due Sgarbi perde le staffe, come già capitato molte altre volte, e finisce per insultare il giornalista. Ne segue una lite di diversi minuti, molto accesa, a cui la stessa conduttrice fatica non riesce a porre un freno. Ecco il video:

