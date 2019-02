Quest’anno è previsto il rinnovo del pass ztl di Brivio per il triennio 2019-2021. gli interessati dovranno rivolgersi al Comando della Polizia Locale. E’ prevista anche un’apertura straordinaria per il mese di marzo.

Rinnovo del pass ztl a Brivio

Quest’anno è previsto il rinnovo del pass ztl per il triennio 2019-2021, pertanto gli interessati dovranno rivolgersi al Comando della Polizia Locale, il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Nel mese di marzo ci sarà un’apertura straordinaria, solo per il rilascio del pass, il giovedì mattina dalle 10 alle 12. Si precisa che il modulo per la richiesta del pass ztl è reperibile anche sul sito del Comune di Brivio e dovrà essere compilato in tutte le sue parti e corredato di allegati.