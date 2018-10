Indetta una petizione online per garantire l’accesso gratuito all’Autostrada nella tratta Trezzo e Capriate fino alla riapertura del Ponte di Paderno.

LEGGI ANCHE Ennesima mattinata di fuoco dopo la chiusura del San Michele FOTO

Petizione online per ridurre il traffico sul ponte di Trezzo

Dopo la chiusura del ponte tra Paderno e Calusco d’Adda sono già pesanti le ricadute viabilistiche sul territorio di Trezzo. Per questo, come riporta lamartesana.it è stata indetta una petizione per garantire l’accesso gratuito all’Autostrada nella tratta fra Trezzo e Capriate dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19 fino alla riapertura del ponte di Paderno d’Adda.

Caos dopo la chiusura del Ponte di Paderno

Questo l’intento della petizione online indetta dalla lista civica di minoranza Tutti per Trezzo, come azione diretta a seguito della chiusura del ponte San Michele fra Paderno e Calusco. “Il ponte sull’Adda tra Trezzo e Capriate San Gervasio conta già circa 7 milioni di passaggi l’anno”, ha ricordato Diego Torri di Tutti per Trezzo. “In queste settimane, per molti pendolari, è diventato l’unica alternativa per il superamento del fiume, con la conseguenza che la coda immobile di veicoli blocca perennemente il paese, peggiorando ulteriormente il problema dell’inquinamento atmosferico”, ha concluso.

Come firmare la petizione

La sottoscrizione è online e si trova sulla piattaforma change.org. Chiede a società Autostrade Spa di garantire l’accesso gratuito, nelle fasce orarie. Chiunque potrà sostenere la petizione a questo link può anche diffonderla tra i propri contatti.

ECCO TUTTI GLI SVILUPPI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE (DAL PIU’ RECENTE):

Ponte di Paderno: un commissario per ridurre i tempi

Ponte di Paderno, la vicenda riassunta in un VIDEO di Fragomeli

Ponte di Paderno: il Ministro Toninelli incontra i parlamentari lecchesi e bergamaschi

Ponte di Trezzo verso lo stop ai mezzi pesanti

Incubo mattutino dopo la chiusura del ponte di Paderno FOTO

Adda troppo basso: stop alle auto sul traghetto di Imbersago

Ponte di Paderno: interrogazione al Ministro Toninelli sull’avvio dei lavori

Ponte di Paderno: i commercianti fanno «causa» alle ferrovie

Petizione per preservare il ponte di Brivio

Ponte di Paderno: i sensori che hanno portato alla chiusura ci sono davvero o no?