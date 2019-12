Attenzione: nuova chiusura del Ponte di Paderno. Stop al traffico veicolare e ai pedoni questa notte, ovvero tra lunedì e martedì 10 dicembre 2019. La Provincia di Lecco ha infatti emanato una apposita ordinanza per la chiusura notturna della Strada Provinciale 54 a Paderno.

Leggi l’ordinanza

Attenzione: nuova chiusura del Ponte di Paderno

La chiusra sarà in vigore tra la mezzanotte e le 4.30. Lo stop si rende necessario per consentire a Rfi di eseguire lavori per il ripristino cancellata d’ingresso del ponte S. Michele sul Fiume Adda tra i Comuni di Paderno d’Adda in Provincia di Lecco e Calusco d’Adda in Provincia di Bergamo. Si tratta del terzo analogo provvedimento pereso dopo la riapertura ufficiale al traffico leggero del Ponte San Michele avvenuta

LEGGI ANCHE Riaperto il Ponte di Paderno: i treni torneranno a circolare a settembre con 2 mesi di anticipo FOTO E VIDEO

Ricordiamo che, al di là di questa notte, quando la circolazione sarà totalmente sospesa, in generale sul Ponte il traffico stradale è consentito per i veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate e con larghezza non superiore a 2,20 metri. Ammessi al transito anche i minibus-navetta, di peso inferiore alle 7,5 tonnellate, autorizzati in via transitoria sino al ripristino del traffico ferroviario. Tutti i mezzi potranno viaggiare solo alla velocità massima di 20 km/h.