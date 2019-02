Nel centro anziani del comune di Lomagna si terrà domenica 24 febbraio alle 10, l’assemblea comunale del gruppo Aido di Lomagna e Osnago.

Assemblea comunale Aido

Nel corso dell’assemblea verranno analizzati i dati relativi ai trapianti e alle donazioni in Italia nel corso dell’anno 2018. Verrà valutata inoltre l’andamento di una “scelta in Comune”, operativa da oltre tre anni sia a Lomagna che a Osnago. Questa iniziativa, permette ai cittadini maggiorenni (al rilascio della carta d’identità) di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti. Questi saranno gli argomenti che si tratteranno durante l’assemblea, tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

Il ruolo dell’Aido

Spetta all’Aido informare i cittadini delle possibilità presenti per aiutare il prossimo. Il compito dei gruppi comunali è infatti stare al fianco dei Comuni, per ascoltare e chiarire i dubbi degli abitanti. Lo scopo dell’associazione è quello di sensibilizzare gli individui, per farli scegliere con libertà e consapevolezza il proprio assenso alla donazione, affinché lo opposizioni al trapianto diminuiscano. Altro fattore considerevole è quello di poter promuovere un corretto stile di vita.