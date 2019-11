Asfalto deformato: nuova ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti. Il provvedimento, assunto oggi dalla provincia di Lecco con una apposita ordinanza che entrerà in vigore dalle 15 di domani, mercoledì 15 novembre 2019, riguarda ulteriori imitazioni sulla strada provinciale ex strada statale 342 Briantea in corrispondenza del sovrappasso ferroviario tra Olgiate Molgora e Calco. Già a maggio Villa Locatelli aveva imposto lo stop ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate.

A distanza di mesi la situazione non solo non si è risolta ma, evidentemente l’esigenza di sicurezza ha spinto La Provincia a “inasprire” ancora di più le limitazioni che d’ora in avanti riguarderanno i mezzi con una massa superiore a 33 tonnellate. Ciò a causa, si legge nell’ordinanza , dello stato”di conservazione delle strutture in c.a. ad arco nonché le deformazioni del sovrastante manto

bituminoso lungo la corsia di marcia in direzione Bergamo”. Una decisione che arriva “per la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria”

Nel tratto interessato nei comuni di Olgiate Molgora e Calco, ovvero tra il Pk 26+500 (rotatoria tra la SPexSS 342, Via Cornello e Via Indipendenza del comune di Calco) ed il Pk 26+800 (intersezione tra SPexSS 342 e Via Stazione del comune di Olgiate Molgora ) rimaneobbligatorio un distanziamento minimo di 50 metri tra veicoli con massa a pieno carico superiore a 3, 5 tonnellate per fare in modo che due camion non passino contemporaneamente sul ponte mentre il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri all’ora.