Imbersago finisce sul piccolo schermo. L’appuntamento televisivo è questa settimana sui canali “Viva l’Italia Channel”, “Made In Italy” e in diretta streaming sul web.

Imbersago in televisione

Una puntata su Imbersago sarà infatti trasmessa sul canale tv digitale “Viva l’Italia Channel” (sky canale 879). In più, sarà trasmessa anche su “Made in Italy” (sky canale 875). Infine sarà in diretta streaming sul web sul sito Viva l’Italia Channel (clicca qui per connetterti). I giorni e gli orari sono i seguenti: martedì 17 luglio, alle ore 19.45; mercoledì 18 luglio, alle ore 12.45; sabato 21 luglio, alle ore 21.45.